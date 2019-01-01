تصدي لوريس القاتل يُفسد سلسلة توتنهام في الدوري الإنجليزي

توريرا يحقق رقم غائب عن أرسنال منذ 2008

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نفسه على مواجهة ديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعادل هو الأول لتوتنهام الموسم الحالي، والذي ظل طيلة الموسم يحقق الانتصارات والخسائر دون النتائج الوسط.

ليتوقف رصيد توتنهام عند 33 مباراة بدون تعادل، ويأتي ذلك بفضل تصدى الفرنسي هوجو لوريس لركلة جزاء أوباميانج في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

هذا هو التعادل الأول لتوتنهام هذا الموسم في البريميرليج! pic.twitter.com/EbNUsoQA8c — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

وفازت الديوك اللندنية في 24 مباراة وخسرت 9 منها 8 الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كأكثر فريق حقق سلسلة مباريات دون تعادل في تاريخ البريميرليج.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع، حصل الأوروجويائي لوكاس توريرا على بطاقة حمراء مباشرة، ليكون أول بديل لأرسنال يتعرض للطرد منذ الهولندي رون فان بيرسي في 2008 أمام ستوك سيتي.

كما أصبح الفرنسي هوجو لوريس أول حارس في تاريخ توتنهام يتصدى لركلة جزاء أمام أرسنال في الديربي بعهد البريميرليج.

فيما يعد الثنائي بين الفريقين، بعد الإسباني مانويل ألمونيا حارس أرسنال الأسبق.

وأشعل التعادل بين الطرفين، صراع مقاعد دوري أبطال أوروبا، في انتظار مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي بالجولة.