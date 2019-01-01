تشيلسي ينوي ترك ساري ينضم ليوفنتوس مجانًا
قرر نادي تشيلسي الإنجليزي أن يترك المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز يرحل بشكل مجاني قبل انطلاق الموسم الجديد.
جاء هذا بعدما اجتمع رئيس النادي رومان أبراموفيتش مع مساعديه في مونتي كارلو وتوصلوا لذلك الاتفاق قبل الإعلان عن رحيل المدرب بساعات.
📆نهائي 2012— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩
على ملعبه "أليانتس أرينا" ووسط جماهيره، خسر بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية أمام تشيلسي الإنجليزي، ليُتوج الأخير باللقب الأول في تاريخه.🔵🏆 pic.twitter.com/2flg8LKool
وكان ساري قد اتم اتفاقه مع إدارة يوفنتوس بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة على تدريب الفريق في الموسم المقبل والرحيل عن صفوف تشيلسي.
وبدأ المدرب الإيطالي بالفعل في التحضير لفترة قيادته الفنية في يوفنتوس حيث يسعى لبعض التدعيمات في عدد من المراكز ليتوافق الفريق مع فكره الكروي.
تقارير – تشيلسي يرفض العرض الأول من يوفنتوس لإيمرسون
وسيحصل المدير الفني السابق لنابولي على حوالي 7 مليون يورو في الموسم الواحد بصفوف فريق يوفنتوس بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت".
جدير بالذكر أن الشرط الجزائي الذي يسمح لساري بالرحيل عن صفوف تشيلسي تبلغ قيمته 6 ملايين يورو.