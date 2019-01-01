تشيلسي ينهي ارتباطه بحارسه البرتغالي المجهول

يستعد تشيلسي لإعلان رحيل حارسه البرتغالي المجهول، الذي قضى بين جدران "ستامفورد بريدج" عامين، دون أن يلمس الكرة بيده ولو مرة واحدة في مباراة رسمية.

وعلم "Goal" أن الحارس إدواردو، سيعود إلى وطنه في غضون ساعات، لوضع القلم على عقد ارتباطه بناديه الأسبق براجا، لمدة عامين، ليكون أول المغادرين بصفة نهائية هذا الصيف.

وجاء الحارس البالغ من العمر 36 عامًا، إلى معقل البلوز في صيف 2016، في صفقة غير معلومة، وعلى مدار موسمين، اكتفى بدور الحارس الثالث، قبل أن يُرسله النادي إلى حقل تجاربه في هولندا فيتيس الموسم الماضي، ليحصل على فرصته في 27 مباراة في دوري الإيرديفيسي.

كأس أمم إفريقيا على الأبواب 🏆

والمنتخب المصري المُضيف 🇪🇬 هو أكبر المرشيحن للظفر باللقب

هنا نقاط قوته وضعفه، تشكيله المتوقع وسجلات سلبية عليه تخطيها 👇#يلا_جول #YallaGoal pic.twitter.com/nyP8MmphLb — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

ومع عودته إلى "ستامفورد بريدج" هذه الأيام، أي بعد انتهاء فترة الإعارة، تمت الموافقة على إرساله إلى البرتغال، تمهيدًا لانتقاله لبراجا، في صفقة أخرى أكثر غموضًا، لم يُكشف عن تفاصيلها المادية.