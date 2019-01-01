النتائج المباشرة
الانتقالات

تشيلسي ينفي موافقته على بيع نجمه الشاب في يناير

التعليقات()
Getty Images

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

نفى نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي الأنباء التي تحدثت حول موافقته على بيع نجمه الصاعد تامي أبراهام إلى أحد أندية البريميرليج خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

اختيارات المحررين

وكانت عدة صحف إنجليزية قد تحدثت حول موافقة تشيلسي على العرض المقدم من قبل إدارة وولفر هامبتون من أجل استقدام أبراهام في يناير الحالي.

وظهر أبراهام مع تشيلسي أواخر الموسم الماضي، وذلك بعد تصعيده من فريق الشباب إلى الفريق الأول، ولكنه خرج في بداية الموسم على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا.

وكان تامي أبراهام  قد حقق انطلاقة موسم رائعة مع أستون فيلا، حيث سجل 13 هدفًا مع فريقه خلال الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.

وكان وولفر هامبتون هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع أبراهام بعد الأداء القوي الذي قدمه مطلع الموسم الحالي، وهو ما دفع الوولفز إلى المسارعة من أجل التعاقد معه.

الموضوع التالي:
وافد الهلال السعودي الجديد يشارك في مرانه الأول
الموضوع التالي:
رياض محرز وليفربول - لأن الفرصة قد تأتيك مرتين !
الموضوع التالي:
زيكو: ميسي ليس في نفس المستوى مع بيليه ومارادونا
الموضوع التالي:
تقرير فرنسي: أندية هولندية وفرنسية تتابع مصطفى محمد
الموضوع التالي:
بارنز أسطورة ليفربول: ضع مانشستر سيتي تحت الضغط ولن يستطيعوا المنافسة
إغلاق