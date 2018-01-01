تشيلسي ينضم لقائمة المهتمين بضم نيكولو باريلا

باريلا يجذب أنظار العديد من اللاعبين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تظهر رغبة تشيلسي الإنجليزي في ضم متوسط الميدان الإيطالي نيكولو باريلا من صفوف كالياري الإيطالي.

الدولي الإيطالي الشاب، أصبح هدفاً في الأونة الأخيرة، لكبار الأندية الإيطالية، بعدما شارك بقميص منتخب إيطاليا وأداءه الجيد في الدوري الإيطالي.

وحسب كالتشو ميركاتو الإيطالية، فأن تشيلسي أنضم لصفوف الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب البالغ 21 عامًا.

سبحان مُغير الأحول 😅



⭕️ بالأمس القريب جمهور @LFC_Arabic عاش أوقاتًا ليست سعيدة بسبب حارس مرماهم آنذاك -كاريوس- 🧤

الآن يفتخرون بامتلاكهم لـ أليسون .. وتجدهم بكل ثقة يخبروك بأنه الأفضل في العالم 🙌



( 🖌️🎨 : @omomani ) pic.twitter.com/ARI2EjJfQr — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

ويهتم ماوريسيو ساري ومساعده جيانفرانكو زولا، بالحصول على خدمات اللاعب، لكن دون أن يقدم نادي تشيلسي أي عرض رسمي حتى الآن.

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وكان النادي السرديني قد أكد سابقًا أنه لن يتخلى عن موهبته الشابة بأقل من 45 مليون يورو.

ويعد إنتر الإيطالي من أبرز الأندية المهتمة بضم باريلا، لكن قوانين اللعب المالي النظيف، ستؤخر تحرك النيراتزوري تجاه اللاعب في الصيف المقبل.

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ويظهر أيضًا اهتمام من ميلان ونابولي الإيطالي، لكن قدرات البلوز المالية كافية بجعل النادي يؤمن التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية.

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فينسوس مع الملكي هذا الموسم 🙌



✅ • 7 مشاركات

🎯 • 2 هدفين

👟 • 4 تمريرات حاسمة#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/NbEpD83TBp — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وخاض اللاعب الشاب، 16 مباراة الموسم الحالي بقميص كالياري، وظهر بقميص المنتخب الإيطالي في 4 مباريات دولية، جاءت تحت قيادة روبرتو مانشيني.