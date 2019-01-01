تشيلسي ينتظر حسم مصيره من الانتقالات بنهاية إبريل

الفيفا ترفض تجميد العقوبة لحين البت بشكل نهائي في القضية

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للاستماع إلى الممثلين القانونيين لنادي تشيلسي الإنجليزي، بشأن عقوبة الحظر من الانتقالات.

تشيلسي تم حظره من التعاقد مع أي لاعبين جدد، خلال فترتي انتقالات الصيف القادم ويناير 2020.

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القرار جاء بعد خرق البلوز للوائح الفيفا بشأن التعاقد مع لاعبين صغار تحت السن.

النادي الإنجليزي رفض القرار والغرامة التي وصلت قيمتها 460 ألف جنيه إسترليني.

وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن جلسة الاستماع ستبدأ غداً الخميس للفصل في إمكانية استئناف العقوبة.

ومن غير المتوقع اتخاذ أي قرار نهائي في القضية قبل نهاية شهر إبريل الجاري.

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ويواصل الاتحاد الدولي رفضه لتجميد عقوبة تشيلسي، مع تأييد استمرارها لحين إشعار آخر.

يذكر أن الواقعة بدأت ببعض التسريبات حول تعاقد تشيلسي مع 19 لاعب تحت 18 عاماً بشكل غير قانوني على مدار الثلاث سنوات الماضية.