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الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي ينافس مانشستر يونايتد وريال مدريد على بوتشيتينو

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تشيلسي انضم للقائمة التي ترغب في التعاقد مع بوتشيتينو في الموسم المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في سباق الراغبين في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد.

بوتشيتينو جدد عقده مع السبيريز في الصيف الماضي حتى 2023.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ  ريال مدريد يواجه منافسة مع تشيلسي لأجل التعاقد مع مدرب السبيرز.

وأوضحت أنّ موقف ماوريسيو ساري في الموسم المقبل معقد للغاية بعد تصريحاته الأخيرة والهجوم على اللاعبين.

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ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع بوتشيتينو إذ يرحل أوليه سولشار بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أنّ بوتشيتينو عبّر عن غضبه من تعامل توتنهام في سوق الانتقالات مما قد يرجح إمكانية رحيله.

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