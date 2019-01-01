تشيلسي يمنح جورجينيو رقماً قياسياً سلبياً في الدوري الإنجليزي

اللاعب الإيطالي جورجينيو يحقق رقم قياسي سلبي أمام توتنهام بعد وصوله للتمريرة رقم 2300 في الدوري الإنجليزي بدون صناعة أي هدف من تلك التمريرات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وصل اللاعب الإيطالي جورجينيو نجم نابولي السابق وتشيلسي الحالي لرقم قياسي فريد من نوعه في تاريخ الدوري الإنجليزي بمواجهة فريقه الأخيرة ضد توتنهام.

جاء هذا عقب أن مرر اللاعب تمريرته رقم 2300 خلال الموسم الجاري بدون أن يصنع ولو هدفاً وحيداً في البريميرليج، وهو ما لم يسبقه إليه أي لاعب.

وشارك جورجينيو في 26 مباراة رفقة تشيلسي هذا الموسم حيث يعتمد عليه المدير الفني للفريق ماوريزيو ساري بشكل كامل، وحيث استقدمه من نابولي خصيصًا ليخدم طريقته.

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وكان لاعب سوانزي سيتي ليون بريتون يحتل الصدارة في ذلك الشأن قبل جورجينيو فينالدوم حيث كان قد وصل للتمريرة رقم 2200 دون أي هدف مصنوع.

وشارك جورجينيو مع تشيلسي في 36 مباراة حتى الآن في كل البطولات، بواقع حوالي 3000 دقيقة سجل خلالهم هدف وحيد كان في الدوري الإنجليزي.

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جدير بالذكر أن جورجينيو يعد أحد أسباب انتقاد ساري المتكررة حيث أنه جاء وحصل على المركز الخاص بالنجم الفرنسي نجولو كانتي الذي نال أدوارًا أخرى لها جانب هجومي أكبر.