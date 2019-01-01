تشيلسي يمدد تعاقد جيرو لمدة عامًا إضافيًا

نادي تشيلسي يقترب من تمديد تعاقد لاعبه الفرنسي أولفييه جيرو لمدة موسمًا إضافيًا لبيقي عليه في صفوفه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي تشيلسي قد أصبح قريبًا من تمديد تعاقد لاعبه الفرنسي أولفييه جيرو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "تيلي فوت" والتي أكدت أن النادي قد توصل لاتفاق مع اللاعب على تمديد التعاقد معه.

سنعرض لكم بعضًا من يوميات بوجبا في المدينة المنورة 😂



يمزح مع صديقه لاعب تشيلسي زوما.. "زوما زوما صورة صورة!" 😂



ثريد لن تستطيع سوى أن تضحك عليه 🤣 pic.twitter.com/oIx7hMc7vH — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وذكرت الشبكة أن تفاصيل بسيطة في الاتفاق بين اللاعب والنادي تفصل الكشف الرسمي عن تمديد العقد والإعلان عنه.

وكان جيرو قد انضم لصفوف تشيلسي قادمًا من أرسنال في يناير من عام 2018 بحثًا عن دقائق اللعب التي حرم منها تحت قيادة أرسين فينجر.

هازارد يعلق على إمكانية رحيله عن تشيلسي

ويعاني نادي تشيلسي من عقوبة من قبل الاتحاد الدوري لكرة القدم بالحرمان من تسجيل اللاعبين، مما يعني أنه لن ينجح في إتمام صفقات جديدة حال لم تنصفه المحكمة الرياضية في الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن جيرو شارك في 44 مباراة لتشيلسي هذا الموسم سجل خلالهم 12 هدفًا وصنع ثمانية خلال 2066 دقيقة لعبها.