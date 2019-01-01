تشيلسي يمدد تعاقد جيرو لمدة عامًا إضافيًا
كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي تشيلسي قد أصبح قريبًا من تمديد تعاقد لاعبه الفرنسي أولفييه جيرو.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "تيلي فوت" والتي أكدت أن النادي قد توصل لاتفاق مع اللاعب على تمديد التعاقد معه.
سنعرض لكم بعضًا من يوميات بوجبا في المدينة المنورة 😂— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩
يمزح مع صديقه لاعب تشيلسي زوما.. "زوما زوما صورة صورة!" 😂
ثريد لن تستطيع سوى أن تضحك عليه 🤣 pic.twitter.com/oIx7hMc7vH
وذكرت الشبكة أن تفاصيل بسيطة في الاتفاق بين اللاعب والنادي تفصل الكشف الرسمي عن تمديد العقد والإعلان عنه.
وكان جيرو قد انضم لصفوف تشيلسي قادمًا من أرسنال في يناير من عام 2018 بحثًا عن دقائق اللعب التي حرم منها تحت قيادة أرسين فينجر.
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ويعاني نادي تشيلسي من عقوبة من قبل الاتحاد الدوري لكرة القدم بالحرمان من تسجيل اللاعبين، مما يعني أنه لن ينجح في إتمام صفقات جديدة حال لم تنصفه المحكمة الرياضية في الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر أن جيرو شارك في 44 مباراة لتشيلسي هذا الموسم سجل خلالهم 12 هدفًا وصنع ثمانية خلال 2066 دقيقة لعبها.