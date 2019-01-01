تشيلسي يقرر رحيل ساري بعد نهائي الدوري الأوروبي

تشيلسي يقابل أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن مستقبل ماوريتسيو ساري في إنجلترا قد حُسم بعدما قرر تشيلسي إقالته بعد نهائي الدوري الأوروبي بنهاية الشهر الجاري.

المدرب الإيطالي أنهى موسمه مع تشيلسي ثالثاً وأوصله لنهائي المسابقة الأوروبية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري مع جاره أرسنال.

وقالت "لاجازيتا" إن رغم امتداد عقد ساري حتى 2021، ولكن إدارة البلوز اتخذت قراراً بإقالة المدير الفني الإيطالي بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

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الزمن الجميل 😍✨ pic.twitter.com/JWKN53tBGB — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

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وأوضحت الصحيفة أن علاقة ساري المتوترة مع الجمهور، ومع مالك النادي رومان أبراموفيتش هي السبب الرئيسي لإقالته المتوقعة.

وتحدثت الصحيفة أن رحيل ساري سيفتح الباب لعودته من جديد إلى الدوري الإيطالي من بوابة أحد الأندية المهتمة مثل ميلان أو روما.

ساري سبق له العمل في إيطاليا مع نابولي الذي قاده للمنافسة على السكوديتو مع يوفنتوس، كما درب إمبولي في الدرجة الأولى أيضاً.