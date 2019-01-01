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الدوري الأوروبي

تشيلسي يقدم احتجاجًا بسبب أرضية ملعب كييف

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Getty Images
تشيلسي يقدم شكوى للاتحاد الأوروبي قبل مواجهة دينامو كييف بسبب سوء أرضية ملعب الأخير

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قدم نادي تشيلسي احتجاجًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب سوء أرضية ملعب كييف الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية والخاص بنادي دينامو كييف.

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ويحل تشيلسي ضيفًا على دينامو كييف الأوكراني مساء غد الخميس، وذلك ضمن منافسات جولة الإياب من دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وقبل 24 ساعة فقط من موعد المباراة، قدم نادي تشيلسي احتجاجًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب سوء أرضية الملعب وعدم صلاحيته لإجراء المباراة.

ويعاني عشب أرضية الملعب في كييف من التآكل بشكل واضح، لذا فإن نادي تشيلسي يرى صعوبة في لعب المباراة تحت هذه الظروف.

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وانتهت مباراة الذهاب بين تشيلسي ودينامو كييف والتي لعبت الأسبوع الماضي في ستامفورد بريدج بانتصار تشيلسي بثلاثية نظيفة.

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