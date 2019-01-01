تشيلسي يقدم احتجاجًا بسبب أرضية ملعب كييف

تشيلسي يقدم شكوى للاتحاد الأوروبي قبل مواجهة دينامو كييف بسبب سوء أرضية ملعب الأخير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قدم نادي تشيلسي احتجاجًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب سوء أرضية ملعب كييف الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية والخاص بنادي دينامو كييف.

ويحل تشيلسي ضيفًا على دينامو كييف الأوكراني مساء غد الخميس، وذلك ضمن منافسات جولة الإياب من دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وقبل 24 ساعة فقط من موعد المباراة، قدم نادي تشيلسي احتجاجًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب سوء أرضية الملعب وعدم صلاحيته لإجراء المباراة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مارس ٢٠١٩

ويعاني عشب أرضية الملعب في كييف من التآكل بشكل واضح، لذا فإن نادي تشيلسي يرى صعوبة في لعب المباراة تحت هذه الظروف.

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وانتهت مباراة الذهاب بين تشيلسي ودينامو كييف والتي لعبت الأسبوع الماضي في ستامفورد بريدج بانتصار تشيلسي بثلاثية نظيفة.