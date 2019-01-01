تشيلسي يفوز وديًا على برشلونة في أول مشاركات بوليسيتش وجريزمان ودي يونج

نادي تشيلسي يحقق الفوز على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف وديًا في مباراة كأس راكوتين المقامة في اليابان حاليًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على نظيره برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف وديًا اليوم في كأس راكوتين التي تقام في اليابان هذه الأيام.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لعدد كبير من نجوم الفريقين يأتي على رأسهم الفرنسي أنطوان جريزمان القادم لبرشلونة من أتلتيكو مدريد والأمريكي كريستيان بوليسيتش القادم لتشيلسي من بروسيا دورتموند، بالإضافة للاعب أياكس السابق والنادي الكتالوني الحالي فرينيكي دي يونج.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

تير شتجين، بيكيه، بوسكيتس، بويج، ديمبلي، أوريلو بوسكيتس، جريزمان، ألبا،روبيرتو، أومتيتي، كولادو.

بينما بدأ تشيلسي المباراة كالتالي:

كيبا، أزبيليكويتا، كريستنسن، ديفيد لويز، إيمرسون، جورجينيو، كوفاتسيش، بيدرو، مونت، بوليستش، تامي إبراهام.

وجاء الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب تامي إبراهام الذي استغل خطأ فادح من سيرجيو بوسكيتس وراوغ الحارس الألماني تير شتيجن في الدقيقة الـ ٣٤ ثم أودع الكرة في المرمى.

وبين الشوطين قام كل المدربين بعدد من التغييرات، حيث اشترك كورت زوما بدلًا من ديفيد لويز وألونسو دلًا من إيمرسون لتشيلسي، بينما قام فالفيردي بـ ١١ تغيير وأشرك كل من نيتو، توبيدو، جايمي، رافينيا، سميديو، دي يونج، ألينيا، راكيتيتش، مالكوم، بيريز، ولونجليه.

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ولاحقا أكمل لامبارد تغييرات تشيلسي في الدقائق ٦٠ و٧٠ واشرك كل من توموري، كينيدي، جيرو، روس باركلي، زاباكوستا، باتشواي، درينكووتر، وباكايوكو.

وسجل البديل روس باركلي الهدف الثاني للبلوز عقب حلوله بديلًا بحوالي ٢٠ دقيقة، تحديدًا في الدقيقة الـ ٨١ من عمر اللقاء.

وجاء الهدف الوحيد لبرشلونة في المباراة بأقدام اللاعب إيفان راكيتيتش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع لينتهي اللقاء بتلك النتيجة ويحقق لامبارد فوزه الثاني رفقة الفريق وهو مديرًا فنيًا.