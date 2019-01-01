تشيلسي يفاوض لامبارد وتين هاج يخشى تدريب البلوز

القائمة تشمل العديد من الأسماء المرشحة لخلافة ساري

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، في مفاوضات مكثفة مع فرانك لامبارد المدير الفني لديربي كاونتي، لتدريب الفريق الموسم القادم.

الإيطالي مارويسيو ساري يستعد لمغادرة البلوز خلال الأيام المقبلة، من أجل خوض رحلة جديدة مع يوفنتوس.

تشيلسي حدد بعض الأسماء البديلة التي يمكنها خلافة ساري بتدريب الفريق، وجاء على رأسها لامبارد نجم الفريق السابق.

ريال مدريد يخضع لرأي زيدان ويُحدد "صفقة الوسط" المطلوبة

تقارير صحفية أكدت أن لامبارد هو الأقرب لتولي المهمة، نظراً للنجاح المبهر الذي حققه مع ديربي، رغم خسارته الصعود للدوري الإنجليزي.

إيريك تين هاج يعتبر مرشح لتدريب تشيلسي، ولكنه متردد في قبول المنصب، نظراً للعقوبة التي يقضيها النادي بالحرمان من القيام بأي انتقالات لمدة موسم كامل.

دي ليخت يُحبط برشلونة ويُنعش آمال منافسيه

وهو ما قد يمنعه من دعم فريقه بالشكل الذي يضمن نجاح مشروعه مع البلوز، ويهدد استمراره لفترة طويلة بالنادي اللندني.

ويستهدف تشيلسي العديد من الخيارات الأخرى، أبرزها ماسيميليانو أليجري، جافي جارسيا مدرب واتفورد، ونونو إسبيريتو مدرب ولفرهامبتون.