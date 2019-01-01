تشيلسي يعمل لاستغلال وضعية كيسي في ميلان

كيسي لا تعود ملكيته لميلان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي يريد استغلال وضعية فرانك كيسي، اللاعب الإيفواري، في ميلان وضم اللاعب الصيف المقبل.

ويلعب كيسي مع ميلان على سبيل الإعارة من أتالانتا لمدة موسمين ووجود بند بإلزامية الشراء بعد نهايتها مقابل 22 مليون يورو.

وأشارت "كوريري" أن ميلان قد يضطر لبيع متوسط ميدانه الشاب الصيف المقبل من أجل توفير سيولة مادية تتيح تحقيق موازنة إيجابية. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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ويعاني ميلان من وقوعه تحت طائلة قواعد اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي كلفته غرامة مالية وتقليص قائمته الأوروبية وتهديده بالاستبعاد من المشاركات القارية مستقبلاً.

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وقالت الصحيفة إن تشيلسي مستعد للتحرك من أجل الإيفواري الصيف المقبل، ولكنه ليس النادي الإنجليزي الوحيد في ظل اهتمام توتنهام هو الآخر.

وارتبط تشيلسي بصفقة مماثلة للاعب آخر لميلان هو جونزالو هيجواين، والذي يلعب معاراً أيضاً من يوفنتوس، ولكن مع أحقية وليس إجبارية الشراء بنهاية الموسم.

ولعب كيسي 21 مباراة مع ميلان في كل المسابقات هذا الموسم وسجل هدفين وصنع مثلهما.