تشيلسي يعلن عن ضم كوفاسيتش نهائيًا عن طريق الخطأ

نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن عن طريق الخطأ عن نجاحه في ضم ماتيو كوفاسيتش بشكل نهائي من صفوف ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت نادي تشيلسي الإنجليزي عن طريق الخطأ عن نجاحه في الحصول على خدمات النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بشكل نهائي من ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" والتي أكدت أن النادي اللندني نشر بيانًا يؤكد فيه اتمام الصفقة بشكل نهائي.

ويعاني تشيلسي الإنجليزي من الإيقاف عن تسجيل اللاعبين بفعل عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي كان قد فرضها على البلوز قبل أسابيع.

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ويعد كوفاسيتش لاعبًا مسجلًا بالفعل في صفوف تشيلسي، ولو أتم النادي صفقة انتقاله بشكل نهائي قبل الـ ٣٠ من يونيو الجاري لن يضطر لإعادة تسجيله من جديد.

وأعرب اللاعب في البيان الذي نشره النادي وتضمن تصريحات له عن سعادته بجعل انتقاله لتشيلسي بشكل نهائي وأكد أنه سعى لذلك منذ أسابيع".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وأشارت تقارير إلى أن قيمة الانتقال النهائي وصلت لـ ٤٥ مليون يورو.

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✨شاهدوا تحرك جيرارد وصفّقوا له يا سادة👏👌pic.twitter.com/JPJURWA5r0

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ يونيو ٢٠١٩