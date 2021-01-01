تشيلسي يطلب استعادة هازارد من ريال مدريد بنصف الثمن

مطلب رئيسي للمدرب توماس توخيل

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمامه باستعادة الجناح البلجيكي إيدين هازارد، والتعاقد معه من ريال مدريد الصيف القادم.

هازارد رحل عن البلوز في صيف عام 2019، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، ليحقق اللاعب حلمه بالعمل مع المدرب زين الدين زيدان.

الأمور لا تسير بالصورة التي تمناها النجم البلجيكي، حيث أثرت الإصابات بشكل كبير على مستواه، وقللت من ظهوره بقميص الفريق الإسباني.

موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أكد أن تشيلسي يريد ضم هازارد مرة أخرى ولكن بنصف الثمن، عن طريق دفع مبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.

ويأتي بذلك بناء على رغبة توماس توخيل المدرب الجديد للبلوز، حيث يريد تواجد صاحب الـ30 سنة كأحد العناصر الرئيسية بمشروعه في ستامفورد بريدج.

ويطمح المدرب الألماني في استغلال خبرة هازارد الطويلة في الدوري الإنجليزي، لقيادة الفريق نحو الفوز بالبطولات خلال السنوات المقبلة.

الأمور ليست واضحة حتى الآن حول موقف ريال مدريد من هذه الخطوة، خاصة بعد انخفاض قيمة اللاعب السوقية إلى 50 مليون يورو فقط، بعدما كانت 150 مليون يورو في 2019.

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يذكر أن هازارد غاب عن 43 مباراة كاملة منذ انتقاله إلى ريال، ويبتعد حاليًا عن الملاعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها بتدريبات الفريق الأربعاء الماضي.