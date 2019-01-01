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الانتقالات

تشيلسي يصارع الزمن لإيقاف عقوبة الحرمان من التعاقدات

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Getty Images
هل ينجح تشيلسي في تأجيل عقوبة الحرمان من الصفقات؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يصارع تشيلسي الزمن للحصول على تأجيل بعقوبة الحرمان من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي والذي بدأ بالفعل في إنجلترا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض تأجيل العقوبة وأكد حرمان تشيلسي من جلب صفقات خلال الصيف الجاري وسوق انتقالات يناير المقبل.

وقدّم البلوز استئنافًا للمحكمة الرياضية لمحاولة الحصول على فرصة للتعاقد مع صفقات جديدة في سوق الانتقالات الحالية على أن يُحرم من ضم أي لاعب في يناير والصيف المقبل.

وبدأ تشيلسي في وضع خطته للتعامل مع سوق الانتقالات حال قبلت المحكمة الرياضية الاستئناف.

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وسوف تصدر المحكمة قرارها النهائي يوم الأربعاء المقبل 29 مايو أي قبل مواجهة تشيلسي لأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي بساعات.

جدير بالذكر أنّ ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد يرحل إلى يوفنتوس بعد الدوري الأوروبي.

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