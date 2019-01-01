تشيلسي يصارع آرسنال على التعاقد مع موهبة ليل

نيكولاس بيبي مطلب كبار أوروبا في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

انضم نادي تشيلسي للمنافسة مع نادي آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي المميز من أصول إيفوارية نيكولاس بيبي.

ويخطف نجم فريق ليل صاحب ال23 عامًا الأنظار بتألقه في الدوري الفرنسي نظرًا للأداء المميز الذي يقدمه هذا الموسم.

خاص - ميرتساكر يكشف عن توقعاته لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان رئيس نادي ليل "جيرارد لوبيز" قد ألمح بسماحه للرحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي بمبلغ 70 مليون جنيه استرليني حسب موقع "تيليفوت".

ويأمل تشيلسي في أن بيبي سيكون بديلًا للنجم البلجيكي إيدين هازارد القريب من الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن نادي تشيلسي ينتظر استئناف المحكمة بشأن قضية الايقاف عن إبرام أي تعاقدات لمدة عام كامل، مما قد يجعل مستقبل اللاعب الفرنسي بين آرسنال وبايرن ميونخ.