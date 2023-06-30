تشيلسي يسعى لعودة مدافعه من برايتون!

قام نادي تشيلسي بالتفاوض مع لاعبه ليفي كولويل، المعار إلى برايتون، من أجل عودة الدولي الإنجليزي مرة أخرى، إلى ستامفورد بريدج.

وانتقل كولويل إلى برايتون، في أغسطس 2022، على سبيل الإعارة، مقابل 5 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "ES" الإنجليزية، قدم تشيلسي عرضًا جديدًا للمدافع الإنجليزي، للعودة لتشيلسي، في صفقة طويلة الأمد.

لكن أكدت الصحيفة أن اللاعب طلب الحديث مع المدرب الأرجنتيني، موريسيو بوتشيتينو، أولًا قبل تحديد موقفه.

حيث يطالب المدافع الإنجليزي، بضمان اللعب لدقائق منتظمة، بالتشكيلة الأساسية للمدرب الجديد للبلوز.

الجدير بالذكر أن، قدم برايتون عرضًا للبلوز بقيمة 40 مليون جنيه استرليني، لشراء كولويل بشكل دائم لكن النادي اللندني رفض.