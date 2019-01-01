تشيلسي يسعى لحماية هودسون من بايرن ميونخ

تعرف على خطة البلوز للحفاظ على أودوي هودسون

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للحفاظ على الموهبة الشابة كولوم هودسون أودوي، لاعب الفريق، من الرحيل في ظل اهتمام بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

هودسون لديه عقد ينتهي بعد 18 شهرًا وحاول بايرن ميونخ في أكثر من مناسبة التوقيع معه.

وعلم Goal أنّتشيلسي يخطط لتمديد عقد اللاعب ومنحه راتبًا يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

كما تحاول إدارة البلوز إغراء اللاعب بمنحه القيمص رقم 10 حال رحل إيدين هازارد إلى صفوف ريال مدريد ووعده بالمشاركة بصورة منتظمة.

بايرن ميونيخ يعلن إنتهاء مسيرة الكولومبي جيمس رودريجيز وعودته إلى ريال مدريد🗣️ pic.twitter.com/KW6qgllPAe — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 4, 2019

وبجانب بايرن ميونخ، فإن يوفنتوس وريال مدريد وبروسيا دورتموند يراقبون موقف صاحب الـ 18 عامًا بهدف ضمه لدعم الفريق.

جدير بالذكر أنّ هازارد بات قريبًا من ريال مدريد مقابل 100 مليون إسترليني ليكون ثالث صفقات الفريق بعد إيدير ميليتاو من بورتو ولوكا يوفيتش من فرانكفورت.

وكان بايرن ميونخ قد قدّم عرضًا مقابل 35 مليون إسترليني لضم هودسون في يناير الماضي ولكن تشيلسي رفض بيع اللاعب.