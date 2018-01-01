تشيلسي يستدعي مراهقيه الثلاثة لمواجهة الدوري الأوروبي

جورج ماكاكران ، كونور غالاغر وجيمي كومينج من بين الشباب الذين يسافرون إلى المجر من أجل مواجهة فيدي في الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استدعى المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري الثلاثي جورج ماكاكران، كونورغالاغر وجيمي كومينج من بين الشباب الذين يسافرون إلى المجر من أجل مواجهة فيدي في الدوري الأوروبي. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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ويواجه تشيلسي نادي فيدي المجري مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان الثلاثي الشاب قد تم استدعاءه من قبل لمواجهة باوك اليوناني في الجولة قبل الماضية، ولكنهم لم يشاركوا في المباراة سواء بشكل أساسي أو كبدلاء.

ولم يشارك الثلاثي في أية مباراة مع تشيلسي، حيث أنهم لا زالوا جزءًا من فريق الشباب، ولكن ساري يفضل إقحامهم مع الفريق الأول في كل مرة تسنح فيها الفرصة لذلك.

ويتصدر تشيلسي ترتيب مجموعته الأخيرة في الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة من أصل 15 ممكنة، حيث حقق تشيلسي الفوز في مبارياته الخمسة التي لعبها حتى الآن.

وتعتبر مواجهة فيدي مواجهة تحصيل حاصل بالنسبة لتشيلسي، بينما ستعتبر مباراة مصيرية بالنسبة للنادي المجري، حيث أن فوزه فيها وخسارة وصيف المجموعة باوك ستعطيه بطاقة الصعود إلى الدور المقبل.