تشيلسي يريد رد الصاع لبرشلونة .. البلوز يفاوض مهاجم بالميراس

ريال مدريد أيضًا مهتم باللاعب.

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي سيحاول الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي إندريك لاعب بالميراس الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الصحفي "إكرم كونور" والذي أكد أن النادي الإنجليزي يستعد لتقديم عرض مناسب حتى يضم اللاعب لصفوفه.

الموهوب البرازيلي يقدم مستويات طيبة للغاية وظهر بشكل مذهل مع كافة الفئات العمرية ولفت أنظار العديد من الأندية له مؤخرًا.

وحتى وقت قريب كان أبرز تلك الأندية هو برشلونة وريال مدريد، وكان هناك تصريحات من اللاعب راوغ خلالها الصحافة وتحدث عن حبه للفريقين.

يأتي هذا في الوقت نفسه الذي شهد تنافسًا كبيرًا بين برشلونة وتشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية، وتفوق فيه الفريق الكتالوني بشكل واضح.

برشلونة ضم رافينيا من ليدز وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وجول كوندي من إشبيلية وجميعهم كانوا أهدافًا للنادي اللندني.

جدير بالذكر أن برشلونة يحاول أيضًا الحصول على خدمات الثنائي ماركوس ألونسو وسيزار أثبيليكويتا من صفوف البلوز بعد ضم أندرياس كريستنسن بشكل مجاني.