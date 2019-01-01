تشيلسي يرى في كوتينيو البديل الأمثل لهازارد!

نجم برشلونة كوتينيو على رادار البلوز لتعويض هازارد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "تيليفوت" الفرنسية أن نادي تشيلسي يفكر في ضم لاعب برشلونة فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى البلوز للتعاقد مع النجم البرازيلي لسد الفراغ المحتمل في حال رحيل النجم إيدين هازارد إلى ريال مدريد في ميركاتو الصيف.

كوتينيو: أتمنى اللعب بجوار نيمار

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة قد أكدت أن صفقة انتقال النجم البلجيكي للنادي الملكي أصبحت تنتظر الإعلان الرسمي فقط بعد انتهاء الموسم الحالي.

على الجانب الآخر لا يحظى كوتينيو بثقة الجماهير في برشلونة منذ قدومه من ليفربول في يناير من عام 2018 في ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وارتبط اسمه بالعودة للبريميرليج مرة أخرى.

وتنتظر إدارة تشيلسي نتيجة الاستئناف التي تقدمت به للفيفا ضد قرار حرمانها بالتعاقد مع لاعبين في فترتي الانتقالات المقبلتين.

يذكر أن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يرغب أيضًا في التعاقد مع نيكولاس بيبي مهاجم فريق ليل الفرنسي.