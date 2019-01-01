تشيلسي يرد على الاتحاد الدولي عقب رفض تجميد عقوبته

نادي تشيلسي الإنجليزي يصدر بيانًا رسميًا يرد به على لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب رفض تعليق العقوبة الموقعة على النادي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رد نادي تشيلسي الإنجليزي على الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أن أكد الأخير رفضه لتجميد أو تعليق عقوبة البلوز بالإيقاف لمدة فترتي انتقالات متتاليتين.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلاله أن الإدارة والجميع في تشيلسي يشعرون بالصدمة من حدة رد الاتحاد الدولي.

الاتحاد الأوروبي يكشف سبب احتساب هدف أياكس وركلة جزاء مانشستر يونايتد

وكتب تشيلسي في البيان: "لقد تصرفنا بناء على لوائح الاتحاد الدولي وأبلغناهم بنيتنا في الطعن على قرار اللجنة التأديبية، وبحسب القوانين الموضوعة فمن حقنا أن نستأنف على أي عقوبة غير قابلة للتراجع عن نتائجها قبل البدء في سريانها".

وأضاف: "بحسب علمنا في تشيلسي فأن كل الحالات السابقة التي فرض فيها الاتحاد الدولي حظرًا على الانتقالات تم السماح لتلك الأندية بتسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات التالية ووقعت العقوبة من الفترة التي لحقت بها، لذلك يعتبر الفريق أنه يتم التعامل معه بشكل غير ذلك الذي تم فيه التعامل مع أندية أخرى".

سكالوني يوضح أسباب عودة ميسي واستبعاد أجويرو وإيكاردي

واختتم البيان: "سنرى ما هي الخطوة التالية بمجرد الحصول على أسباب كتابية من الاتحاد الدولي بهذا الشأن، وندرك أنه من حقنا اللجوء للمحكمة الرياضية، وفي نفس الوقت سنستكمل التعاون الكامل لتسيير جميع الإجراءات".