تشيلسي يُرحب ببيع أودوي مقابل 43 مليون إسترليني

اهتمام من برشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول بالتعاقد مع اللاعب

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، الدخول في مفاوضات مع الأندية الراغبة في التعاقد مع جناحه كالوم هودسون أودوي.

نجم البلوز الشاب ارتبط بالانتقال لبايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث رفض تشيلسي عدة عروض كان آخرها بـ35 مليون جنيه إسترليني.

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رفض النادي اللندني القاطع لبيع أودوي، جاء لعدم إمكانية تعويضه، بعد حرمانه من التعاقدات على مدار الموسم القادم بأكمله.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن وجود اهتمام من برشلونة، ليفربول ومانشستر يونايتد وكذلك بايرن للحصول على خدمات اللاعب.

أودوي يطمح في الخروج من أجل الحصول على فرصة اللعب بشكل منتظم، حيث لم يبدأ أي مباراة مع تشيلسي في البريميرليج هذا الموسم.

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وأشارت الصحيفة أن تشيلسي قد يرحب بأي عرض مالي لا يقل عن 43 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.

يذكر أن أودوي نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 4 مع فريق تحت 23 سنة مع تشيلسي هذا الموسم.