تشيلسي يدعم بيان ليفربول ضد العنصرية

تشيلسي يصدر بيانًا يرفض فيه ما قامت به بعض جماهيره قبل مواجهة ليفربول الأخيرة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصدر نادي تشيلسي بيانًا يدعم فيه ما قاله ليفربول في بيانه بخصوص ما حدث في المواجهة بين الفريقين الأحد الماضي.

وكان ليفربول قد تغلب على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما ساديو ماني ومحمد صلاح، بعد تعرض الثنائي للعنصرية من قبل جماهير تشيلسي.

ولم تتوقف عنصرية بعض جماهير تشيلسي عند السخرية من لون ساديو ماني أو وصف محمد صلاح بالإرهابي.

بل أن الأمور وصلت إلى قذف بعض الألعاب النارية والصافرات أثناء الوقوف دقيقة حداد من أجل تذكر ضحايا كارثة هيلزبرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأكدت إدارة تشيلسي أن النادي يرفض الهنصرية بأنواعها ويقدر ضحايا حادثة هيلزبرة ككارثة إنسانية سوداء في تاريخ إنجلترا.

وأكدت أيضًا على ما جاء في بيان ليفربول بأن كرة القدم رياضة تهدف في المقام الأول إلى محاربة مثل هذه التصرفات المشينة.

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يذكر أن جماهير تشيلسي كانت قد تورطت في واقعة عنصرية أخرى هذا الموسم ضد نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج.