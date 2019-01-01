تشيلسي يتلقى دفعة معنوية هائلة قبل نهائي الدوري الأوروبي

تلقى عشاق نادي تشيلسي ومدربهم الإيطالي ماوريسيو ساري أنباء سارة، بشأن آخر مستجدات الإصابة التي يعاني منها لاعب الوسط نجولو كانتي منذ بداية مايو الجاري.

وكان بطل العالم قد تعرض لإصابة مزعجة على مستوى أوتار الركبة أثناء مشاركته أمام واتفورد، في واحدة من مواجهات الجولة قبل الأخيرة لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وقيل آنذاك، أن الإصابة ستعيقه بنسبة كبيرة عن السفر لرحلة العاصمة الأذربجانية "باكو".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أفضل لاعب في البريميرليج عام 2017، تعافى تماما من إصابته التي أبعدته عن التدريبات في آخر أسبوعين، لتضاعف فرصه في اللحاق بالديربي اللندني ضد آرسنال لتحديد هوية بطل اليوربا ليج.

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وأوضح التقرير، أن كانتي بعث رسائل مطمئنة لساري والجهاز الفني للفريق، بعودته للتدريبات في وقت أسرع مما كان يتوقعه الطاقم الطبي، والأهم من ذلك، أنه استكمل الحصة التدريبات أمس واليوم الثلاثاء دون أن يشتكي من الإصابة.

وجاءت هذه الأنباء لتكشف الجزء الغامض من تصريحات ساري، الذي اكتفى بالإشارة إلى عودة لاعبه للتدريبات، دون أن يؤكد مشاركته من عدمها في سهرة الخميس الموافق الـ29 من الشهر الجاري، بقوله لنفس الصحيفة "نأمل أن يستعيد كانتي لياقته البدنية، لقد شارك في جزء من التدريبات ولدينا تفاؤل أن يكون متاحا لمباراة النهائي".