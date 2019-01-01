رسمياً | تشيلسي يتعاقد مع بوليسيتش من بوروسيا دورتموند

الصفقة المنتظرة حدثت أخيراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن بوروسيا دورتموند انتقال لاعبه كريستيان بوليسيتش رسمياً إلى صفوف تشيلسي مقابل 64 مليون يورو بعد مفاوضات طوال الفترة الماضية بين الطرفين.

وكان اسم الجناح الأمريكي ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسط اهتمام من ليفربول وتوتنهام، ولكن تشيلسي كان الأكثر جدية في مفاوضاته.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لاعب إشبيلية

ونشر دورتموند بياناً رسمياً وضح فيه أن تشيلسي دفع 64 مليون يورو لضم بوليسيتش، ولكن اللاعب سيبقى ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وكشف البيان أن النادي الألماني لن يدفع مقابل من أجل إعارة اللاعب، وأنه تدخل ضمن نطاق الصفقة الإجمالية بين الناديين.

شالكه يحدد مهاجم ليفربول لتعزيز هجومه في يناير

🤝 @cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!



Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.



Alle Infos 👉 https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2019

وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، ضمن البيان: "كان حلم بوليسيتش هو اللعب بالبرميرليج بسبب خلفيته كأميركي، ولهذا فشلنا في تجديد عقده وقبول عرض تشيلسي المغري".

وختم: "بالنظر لوضعية عقد بولسيستش المنتهي تقبلنا عرض تشيلسي، هو لاعب رائع، وأنا واثق أنه سيستغل الأشهر المتبقية لمساعدة النادي وزملائه".

وكان دورتموند قد ضم بوليسيتش من فريق الناشئين الخاص بكلاسيسكس الأمريكي لصفوفه في 2015، ولعب مع الفريق الأول للمرة الأولى في 2016.