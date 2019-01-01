تشيلسي يأمل في تجهيز أبراهام لمواجهة أستون فيلا

أبراهام يقترب من العودة للمشاركة وتشيلسي يأمل في لحاقه بتلك المباراة

يأمل نادي تشيلسي في تجهيز مهاجمه الدولي الإنجليزي الشاب تامي أبراهام للمواجهة القادمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر تشيلسي المباراة الأخيرة له في البريميرليج أمام ضيف ويست هام يونايتد بهدف للا شيء مساء السبت الماضي في ديربي لندن المصغر.

وغاب أبراهام عن هذه المواجهة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

وقدم أوليفييه جيرو الذي شارك أساسيًا أمام ويست هام بدلًا من أبراهام مباراة متواعة مما أفقد البلوز النجاعة الهجومية المعتادة في المباريات الأخيرة.

وبناء على ذلك، يأمل تشيلسي في تجهيز أبراهام للمباراة المقبلة أمام أستون فيلا وذلك بعدما أشارت التقارير الطبية إلى إمكانية لحاقه بها.

ويعد أبراهام أحد أقوى أسلحة البلوز الهجومية خلال الموسم الحالي حيث أنه هداف الفريق خلال الموسم الحالي على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يذكر أن تشيلسي خسر آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي وويست هام يونايتد مما هبط به إلى المركز الرابع.