تشيلسي يأمل في شراء عقد هيجواين بصفة نهائية

النادي اللندني يتمنى شراء عقد هيجواين من يوفنتوس بصفة نهائية

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت شبكة "إي.إس.بي.إن" عن رغبة ناي تشيلسي في شراء عقد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين من يوفنتوس بصفة نهائية بمبلغ أقل من 36 مليون يورو.

وكان نادي تشيلسي قد دفع 9 مليون يورو لجلب هيجواين الذي كان يلعب لميلان على سبيل الإعارة من يوفنتوس في ميركاتو الشتاء، مع وجود بند يسمح للبلوز بشراء عقد اللاعب نهائيًا خلال الصيف مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، أو تمديد إعارة اللاعب لموسم إضافي مقابل 18 مليون يورو.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فأن يوفنتوس قد يقبل ببيع هيجواين لتعويض النفقات التي قام بها هذا الموسم، بداية من التعاقد مع رونالدو في صفقة قدرت بـ 112 مليون يورو وراتب سنوي يقدر بـ 31 مليون يورو، والتعاقد مع آرون رامسي براتب سنوي يقدر بـ 7.5 مليون يورو.

يذكر أن هيجواين البالغ من العُمر 31 عامًا كان قد أحرز هدفين منذ انضمامه للبلوز قادمًا من ميلان، وكان فريق هادرسفيلد تاون هو ضحية هدفي هيجواين بقميص البلوز في البريميرليج.