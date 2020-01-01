تشيلسي ومانشستر يونايتد .. هل يكفي هذا لمنافسة مانشستر سيتي وليفربول؟

عمل كبير يقوم به الثنائي تشيلسي ومانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، لكن هل كل ذلك يكفي لمنافسة مشاريع مانشستر سيتي وليفربول؟

شهدت الأسابيع الماضية الكثير من العمل من الثنائي تشيلسي و مانشستر يونايتد ، سواء على مستوى سوق الانتقالات بالنسبة للبلوز، أو على مستوى الفنيات داخل الملعب بالنسبة للشياطين الحمر.

تشيلسي نجح قبل حتى أن يبدأ سوق الانتقالات في الحصول على خدمات حكيم زياش من صفوف أياكس، وهو إضافة مذهلة للفريق بكل تأكيد.

بالإضافة للحصول على خدمات تيمو فيرنر نجم لايبزيج السابق، في واحدة من أهم صفقات الهجوم بالنسبة للبلوز، بالأخص أن عدة أندية أخرى من الدوري الإنجليزي كانوا يسعون للحصول على خدماته.

المزيد من الفرق

بالإضافة لكل ذلك لا يزال تشيلسي يبحث عن المزيد من الدعم، وخرجت تقارير صحفية اليوم تتحدث عن استعداد الفريق لتقديم 100 مليون يورو من أجل ضم اللاعب يان أوبلاك من صفوف أتلتيكو مدريد .

الفريق ربما حصل على فرصة خلال فترة الحرمان من الانتقالات لادخار بعض الأموال للدخول في سوق الانتقالات هذا بكل قوة، بالإضافة طبعًا لأموال صفقة هازارد التي لم يقترب منها بعد.

تشيلسي يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

أما عن مانشستر يونايتد فحدث ولا حرج، النادي يقدم مستويات مذهلة منذ العودة من التوقف، كأن فيروس كورونا جاء ليمنح الفريق فرصة إضافية للتأقلم والتحسن.

مانشستر يونايتد قد يكون واحد من أفضل الفريق التي تؤدي في الدوري الإنجليزي منذ عودته مرة أخرى، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

بالإضافة لهذا يتواجد مدير فني يحظى باحترام الجميع للمرة الأولى منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن قيادة الفريق قبل سبع سنوات.

كل تلك العوامل تمنح مانشستر يونايتد دفعة كبيرة لدخول الموسم المقبل بشكل مغاير ومختلف عما كانوا عليه في السنوات القليلة الماضية.

لكن هل يكفي كل ذلك لتعود المنافسة على الدوري الإنجليزي رباعية كما كانت قبل سنوات؟ بوجود مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي والآن ليفربول ؟

هل يكفي ما يقوم به مانشستر يونايتد وتشيلسي؟

لا شك أن تشيلسي سيتحسن تحت قيادة لامبارد، بالأخص أن النتائج بدأت في الظهور مع المدرب الإنجليزي الشاب بعد أن أثبت قدرته على إيجاد الكثير من الأفكار والحلول الجديدة والمختلفة فيما يتعلق بالجانب الفني.

ذلك التحسن سيكون جذري وسيؤثر بشكل واضح على المنافسة، فالنادي بدأ في سد العجز الذي كان يعاني منه في جانب الخبرات، وأصبح يمتلك المزيج المطلوب بين الخبرة والشباب.

كذلك الوضع بالنسبة لمانشستر يونايتد، الذي لم يحسم أي صفقات جديدة، لكن صفقة برونو فيرنانديش في الشتاء كانت كافية بالنسبة له.

ربما يحسم المزيد من الصفقات التي تقدم إضافة أخرى في التشكيل وربما لا، لكن المؤكد أن مانشستر يونايتد في الموسم المقبل سيكون بصورة مغايرة لما هو عليه في الموسم الجاري، بالتحديد في الأشهر الأخيرة من 2019.

كل ذلك سيكون له الكثير من الانعكاسات على شكل المنافسة، لكن النقطة الأهم التي يجب النظر لها بتمعن هي أن الثورات في الأندية لا تحدث بين يوم وليلة.

وتشيلسي ومانشستر يونايتد يعانيان منذ أشهر طويلة وربما سنوات، وما وصل له ليفربول ومانشستر سيتي لم يحدث في طرفة عين.

مشروع ليفربول احتاج خمس سنوات حتى يبدأ في جني ثمار ما زرعه يورجن كلوب يوم أن وصل لملعب أنفيلد، والأمر نفسه بالنسبة لمانشستر سيتي.

سيتي لم يكن في حالة سيئة مثل ليفربول، بل كان من أبطال المواسم الأخيرة قبل قدوم جوارديولا، وأضاف الإسباني أسلوبه المميز وطريقة لعبه المختلفة والكثير من الصفقات ليصبح الفريق ما هو عليه اليوم.

لذلك لا نتوقع أن تتسبب التغييرات الجذرية التي حدثت في تشيلسي ومانشستر يونايتد في الفترة الماضية في أن يتغير شكل المنافسة بطريقة كلية، لكنها بكل تأكيد سيكون لها بعض التأثير عليها.