مورينو: بوليسيتش عليه أن يكون أكثر تحملًا للمسؤولية

أليخاندرو مورينو يطالب بوليسيتش بالمزيد مع المنتخب الأمريكي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم منتخب فنزويلا أليخاندرو مورينو إن نجم تشيلسي والمنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش عليه أن يكون أكثر تحملًا للمسؤولية فيما يتعلق بالمنتخب.

وخسر المنتخب الأمريكي مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت مساء السبت الماضي.

ولم يظهر بوليسيتش بالشكل المنتظر منه على الرغم من استعادة الكثير من مستواه بعد مشاركته بشكل أساسي في الفترة الأخيرة مع تشيلسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وحول ذلك، قال نجم منتخب فنزويلا أليخاندرو مورينو إن نجم تشيلسي والمنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش عليه أن يكون أكثر فاعلية بقميص المنتخب وأن يتحمل دوره الجديد.

وأضاف: "بوليسيتش عليه أن يأخذ خطوة للأمام بخصوص مسيرته مع منتخب أمريكا، هو الآن بات قائدًا ونجمًا للمنتخب وعليه السير على خطى دونوفان"

بوليسيتش: لا أستطيع الانتظار لخوض مباراتي الأولى مع تشيلسي

يذكر أن كريستيان بوليسيتش قد انضم إلى تشيلسي خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، على أن يسجل كلاعب للبلوز بداية من الموسم الحالي.