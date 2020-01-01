لامبارد يكشف موقف زياش من مواجهة ليفربول

المدرب الإنجليزي تحدث كذلك عن عداوته مع يورجن كلوب

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عن موقف صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، من مواجهة ليفربول بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

زياش غاب عن مباراة برايتون بالجولة الأولى من البطولة بسبب الإصابة، ليخرج لامبارد للكشف عن مصيره من اللعب أمام الريدز على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد.

وقال لامبارد عن جاهزية زياش:"لا يمكنه المشاركة في المباراة، نفس الأمر بالنسبة لكريستيان بوليسيتش وبن تشيلويل، أما تيمو فيرنر سيلعب بشكل طبيعي".

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وأما عن تياجو سيلفا:"يتدرب معنا منذ 3 أو 4 أيام، نحن نعمل على تحسين لياقته، ومن المبكر جداً الدفع به أمام ليفربول".

الفوز على ليفربول من أجل المنافسة:"مازلنا في المباراة الثانية من الدوري، منذ بضعة أيام كنا في الفترة التحضيرية، لذلك كل ما يهمنا هو خوض التحدي والفوز أمام أحد الكبار".

صفقة انتقال جاريث بيل إلى توتنهام:"لاعب رائع ويمتلك موهبة فردية مميزة، حقق العديد من النجاحات مع ريال مدريد، وسيكون إضافة كبيرة جداً لتوتنهام هذا الموسم للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا".

التعاقد مع إدوارد ميندي:"لا يوجد أي جديد ولا يمكنني الحديث عنه".

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الخصومة مع يورجن كلوب:"طبيعة العالم الذي نعيش فيه تستغرق وقتاً طويلاً لتكوين خصومات، أحترمه كثيراً، ما فعله مع ليفربول كان مذهلاً ولا توجد أي عداوة بيننا، التنافسية تظل قائمة، لكن احترامي له لن يتغير".

يذكر أن تشيلسي الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الرابع، فاز في الجولة الأولى من النسخة الحالية أمام برايتون بنتيجة 3/1.