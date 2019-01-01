زولا يغادر تشيلسي بحثاً عن تجربة جديدة

النجم الإيطالي السابق رفض الاستمرار مع البلوز

قرر جيانفرانكو زولا أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي، الرحيل عن صفوفه بعد نهاية عقده هذا الشهر.

زولا عمل مساعداً للمدرب السابق ماوريسيو ساري، قبل أن ينهي الأخير رحلته سريعاً مع البلوز منتقلاً ليوفنتوس.

صحيفة "جارديان" البريطانية، أكدت أن تقديم تشيلسي لعرض جديد على ساري بمنصب ضمن الجهاز الفني للفريق.

ووفقاً لوكيل أعماله فإن الإيطالي رفض ذلك، بحثاً عن الحصول على فرصة العمل كمدرب، لرغبته في لعب دور الرجل الأول.

وقال فولفيو ماروتشو وكيل زولا:"عقده سينتهي مع تشيلسي بنهاية هذا الشهر، وبعد موسم طويل وشاق، يبدو الاحتمال الأقرب هو بحثه عن دور تدريبي جديد".

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يذكر أن صاحب الـ52 عاماً سبق وأن خاض بعض التجارب التدريبية في إنجلترا مع وست هام وبيرمينجهام سيتي.

✨في اليوم العالمي لـ #NationalSunglassesDay أبرز النجوم الذين ظهروا بالنظارات😎



أكثر لاعب فخم في النظارات هو ـــــــــــ؟👓🤔 pic.twitter.com/duPtnKlh4w — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

ويأتي رحيل زولا قبل أيام قليلة من إعلان المدرب الجديد لتشيلسي، وسط احتمالات بتولي فرانك لامبارد المهمة خلفاً لساري.