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زولا يغادر تشيلسي بحثاً عن تجربة جديدة

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Getty Images
النجم الإيطالي السابق رفض الاستمرار مع البلوز
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر جيانفرانكو زولا أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي، الرحيل عن صفوفه بعد نهاية عقده هذا الشهر.

زولا عمل مساعداً للمدرب السابق ماوريسيو ساري، قبل أن ينهي الأخير رحلته سريعاً مع البلوز منتقلاً ليوفنتوس.

صحيفة "جارديان" البريطانية، أكدت أن تقديم تشيلسي لعرض جديد على ساري بمنصب ضمن الجهاز الفني للفريق.

ووفقاً لوكيل أعماله فإن الإيطالي رفض ذلك، بحثاً عن الحصول على فرصة العمل كمدرب، لرغبته في لعب دور الرجل الأول.

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وقال فولفيو ماروتشو وكيل زولا:"عقده سينتهي مع تشيلسي بنهاية هذا الشهر، وبعد موسم طويل وشاق، يبدو الاحتمال الأقرب هو بحثه عن دور تدريبي جديد".

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يذكر أن صاحب الـ52 عاماً سبق وأن خاض بعض التجارب التدريبية في إنجلترا مع وست هام وبيرمينجهام سيتي.

ويأتي رحيل زولا قبل أيام قليلة من إعلان المدرب الجديد لتشيلسي، وسط احتمالات بتولي فرانك لامبارد المهمة خلفاً لساري.

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