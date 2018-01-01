تشيلسي يعاني من غياب فابريجاس وتشيك أمام كريستال بالاس

تشيلسي بدون سيسك فابريجاس ولوفتوس تشيك في مواجهة كريستال بالاس بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي تشيلسي عن تشكيلته لمواجهة فريق كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي والتي شهدت غياب كلًا من سيسك فابريجاس ولوفتوس تشيك.

التشكيلة خرج منها الثنائي بشكل كامل ولم يتواجدا حتى على مقاعد البدلاء في ظل إصابتهما في الوقت الأخير قبل المباراة ليستمرا خارج القائمة.

وتعرض فابريجاس لضربة أبعدته عن المباراة، وسيتم تجديد موقفه النهائي في الفترة المقبلة، بينما أصيب تشيك في ظهره وسيخضع لفحوصات إضافية قريبًا.

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ويخوض تشيلسي مباراة اليوم بدون كلًا من بيدرو وهودسون أودوي اللذان يعانيان من إصابات سابقة أيضًا حيث لم يتواجدا في قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

ويحتل فريق تشيلسي في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الخامس والذي يملك 38 نقطة.

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جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد شهد عدة تعثرات في الفترة الأخيرة أبعدته عن منطقة المنافسة الجارية حاليًا بين ليفربول صاحب الـ 54 نقطة وكلًا من توتنهام ومانشستر سيتي.