عصابة مُقنعة تعتدي على كول وتقتحم منزله

حالة ذعر شديدة أصابت مدافع تشيلسي السابق

تعرض أشلي كول مدافع تشيلسي وأرسنال السابق، لسطو مسلح من عصابة مقنعة، وتم الاعتداء عليه وسرقة العديد من المحتويات الثمينة من منزله.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن حدوث الواقعة في شهر يناير الماضي، مع استمرار التحقيقات حول هذه القضية حتى الآن للبحث عن هذه العصابة.

وأوضحت أن من اعتدوا على كول واقتحموا منزله مرتديين الأقنعة، قاموا سرقة بعض الجواهر باهظة الثمن، وهناك أنباء غير مؤكدة حول قيامهم بربطه وتهديده بالقتل.

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وقال مصدر خاص بالصحيفة:"كانت تجربة صعبة جداً، العصابة تعاملت مع الموقف باحترافية وظهر عليهم إجادة وإتقان عملية السرقة والاعتداء".

وأضاف:"من الواضح بعد طريقة اقتحامهم للمنزل، أنهم قاموا بدراسة الموقع جيداً قبل استهداف المكان".

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وأشارت "ميرور" انه رغم هذا الاعتداء، إلا أنه لم تكن هناك أي أضرار جسدية على كول بعد الحادثة، ولكنه ذهب للشرطة الإنجليزية في حالة رعب شديدة.

يذكر أن صاحب الـ39 سنة اعتزل كرة القدم العام الماضي، بعدما خاض آخر تجربة بمسيرته مع نادي ديربي كاونتي.