تشيلسي ضد مانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة، رونالدو بديلًا

تشيلسي 0 × 1 مانشستر يونايتد

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59' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سانشو يحرز هدف التقدم لليونايتد، بعد أن استغل اللاعب خطأ فادح من جورجينيو في تشتيت الكرة، ليضغط وينفرد بالمرمى ويسددها على يسار ميندي

48' بطاقة صفراء لراشفورد بعد عرقلة تشالوباه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' أوووووه! قريبة للبلوز! ضربة حرة غير مباشرة، يلعبها ريسي جيمس، تتجاوز الجميع وكادت أن تُغالط الجميع ولكن دي خيا يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب سكوت ماكتوميناي بعد عرقلة لاعب تشيلسي

43' فريد يحاول تجاوز روديجر ولكن الألماني يعترضه! البرازيلي يطالب بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

39' دفاع اليونايتد يشتت عرضية زياش، الكرة تصل إلى جيمس الذي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

35' أووووووه! أودوي يستغل تمريرة خاطئة من برونو، ينطلق بالكرة ويسدد من على حدود منطقة الجزاء! ولكن دي خيا يتصدى لها

30' أوووووووووووووه العارضة تحرم تشيلسي من الهدف الأول بعد قذيفة من أنطونيو روديجر

24' عررضية من أودوي، فيرنر يلمس الكرة برأسه وتمر بعيدة عن مرمى اليونايتد

20' تسديدة من برونو فيرنانديش ولكن الكرة بعيدة جدًا عن القائم الأيمن لمرمى تشيلسي

17' تمريرة من أودوي إلى زياش الذي يسدد من لمسة واحدة، ولكن تسديدته بعيدة عن مرمى مانشستر يونايتد

15' سيطرة واستحواذ من تشيلسي الذي يضغط بكل قوة بحثًا عن الهدف الأول

7' خطأ على ماتيتش بعد عرقلة زياش

3' أووووووووووووووووه دي خيا ينقذ هدف محقق! طوولية تصل إلى ألونسو الذي يلمس الكرة برأسه لأودوي، هودسون يرواغ بشكل رائع وينفرد بدي خيا ويسدد! ولكن الإسباني يتألق وينقذ هدف محقق

2' فرصة أولى لتشيلسي في المباراة، زياش يتوغل بشكل رائع، هودسون أودودي يحاول التمرير له، وسط يونايتد يلمس الكرة بشكل خاطئ وتصل للمغربي الذي يدير جسده ويسدد! ولكن الدفاع يعترضها وتصل سهلة لدي خيا

انطلاق المباراة

تشكيل تشيلسي:

التشكيل| 3-4-3

بينجامين ميندي

أنطونيو روديجر، تياجو سيلفا، تريفوه تشالوباه

ماركوس ألونسو، لوفتيس تشيك، جورجينيو، ريسي جيمس

حكيم زياش، كالوم هودسون أودوي

تيمو فيرنر

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل| 4-3-3

دافيد دي خيا

أليكس تيليس، فيكتور ليندلوف، إريك بايي، آرون بيساكا

فريد، نيمانيا ماتيتش، سكوت ماكتوميناي

برونو فيرنانديش، ماركوس راشفورد، جادون سانشو

في المقابل، يحتل تشيلسي صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة، ويسعى البلوز لمواصلة النتائج الإيجابية برغم غياب بعض اللاعبين مؤخرًا للإصابة والذي انضم لهم كانتي، كوفاتشيتش وبن تشلويل.

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 17 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن خصمه في لقاء اليوم، ويسعى الفريق بقيادة كاريك وقبل أن يتولى رانجيك مهامه بعد أيام، أن يخرج بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على استعادة الثقة مجددًا! بعد السقوط في الجولة الماضية برباعية أمام واتفورد.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستامفورد بريدج.