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تشيلسي يراقب موقف ديمبيلي في برشلونة

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(C) Getty Images
عثمان ديمبيلي بدأ يشارك بانتظام مع برشلونة ولكن هناك عدد من الأندية تسعى لضمه منها تشيلسي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديمبلي عانى مع انطلاق الموسم الجاري من قلة دقائق اللعب إلا أنّه تحسن مؤخرًا.

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، يرى أنّ ديمبيلي سيكون مفيدًا للغاية للفريق ويحاول استغلال أزمته في كتالونيا للتعاقد معه.

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وكان نادي أرسنال يراقب وضع اللاعب ويسعى للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ديمبيلي تألق الموسم الجاري بتسجيله 9 أهداف لصالح برشلونة في البطولات المختلفة كما أحرز هدف الفوز في السوبر المحلي أمام إشبيلية.

وتعاقد برشلونة مع ديمبيلي في صيف 2017 مقابل 105 مليون يورو من بروسيا دورتموند.

وتكررت مشاكل ديمبلي في برشلونة فيما يتعلق بالتأخر في حضور التدريبات وفرض عليه غرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ألف يورو.

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