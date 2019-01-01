كوفاشيتش: لامبارد يساعدني على تسجيل الأهداف

اللاعب الكرواتي أنهى صيامه التهديفي لمدة 3 سنوات أمام فالنسيا

أشاد ماتيو كوفاشيتش لاعب وسط تشيلسي، بالدور الذي يلعبه مع فرانك لامبارد مدرب الفريق، في تحسين مستواه خاصة من الناحية الهجومية وتسجيل الأهداف.

كوفاشيتش نجح في إنهاء صيامه التهديفي منذ موسم 2016/2017 مع ريال مدريد، بالتسجيل أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا، كما سجل مرة أخرى بشباك إيفرتون يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ25 عاماً كشف عن نصائح لامبارد له، والذي كان بدوره واحداً من أبرز الهدافين في البريميرليج، عن طريق تسديداته المتقنة داخل وخارج منطقة الجزاء.

وقال الكرواتي في تصريحات صحفية:"قام بالمزح عن هذا الموضوع من قبل، ولكني أخذت حديثه على محمل الجد، لأنه يعرف جيداً كيفية تسجيل الأهداف".

وأضاف:"كان يحاول تجهيزي وتدريبي على الدخول بمنطقة الجزاء في الوقت المناسب من أجل التسجيل، وحرصت على تطوير نفسي بهذه اللعبة".

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وتابع:"أعتقد أنني في حالة ذهنية أقوى هذا الموسم، عن العام الماضي الذي كنت قلقاً فيه بخصوص عدم إحراز الأهداف، الناس كانت تسألني في كل مكان متى ستسجل".

يذكر أن لامبارد يعتبر هو الهداف التاريخي لتشيلسي، حيث نجح في إحراز 211 هدفاً في الفترة من 2001 إلى 2014.