النتائج المباشرة
الانتقالات

تشيلسي في حيرة بين ميلان ويوفنتوس لضم هيجواين

آخر تحديث
التعليقات()
Getty/Goal
تعقيدات من ميلان ويوفنتوس على تشيلسي لضم هيجواين. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي صعوبات في إتمام صفقة التعاقد مع جونزالو هيجواين بسبب ارتباط اللعب بعقد مع يوفنتوس وميلان.

هيجواين انضم على سبيل الإعارة لصفوف ميلان قادمًا من يوفنتوس.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أنّ تشيلسي يود إتمام صفقة هيجواين في أسرع وقت ممكن خوفًا من رحيل ألفارو موراتا.

اختيارات المحررين

وأوضحت أنّ الفريق اللندني في حيرة بين يوفنتوس وميلان، فالأخير لا يرغب في التخلي عن اللاعب دون الاستفادة من 18 مليون يورو دفعها لأجل الحصول على خدماته.

كما أنّ البيانكونيري يطلب بيع اللاعب بصورة نهائية مقابل مادي مناسب بدلًا من إعارته مجددًا إلى تشيلسي ثم عودته والبحث عن نادي آخر.

وكان ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، أشار إلى أن هيجواين لاعب جيد ولكنّه رفض الحديث عن المفاوضات معه.

هيجواين سبق ولعب مع ساري في نابولي الإيطالي وتألق وقتها وسجل 34 هدفًا في الدوري الإيطالي.

الموضوع التالي:
طواريء في ريال مدريد - فينيسيوس يغيب عن التدريبات وأزمة تشتعل قبل مواجهة بيتيس
الموضوع التالي:
لامبارد عن بييلسا: أفضل الاعتزال عن التجسس
الموضوع التالي:
يوفنتوس يضغط لضم إيسكو وديبالا طريقه لحسم الصفقة
الموضوع التالي:
ماني: مواجهة برايتون صعبة ونثق في قدرتنا على تحقيق بطولة
الموضوع التالي:
اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمته مع السعيد
إغلاق