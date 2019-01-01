تشيلسي في حيرة بين ميلان ويوفنتوس لضم هيجواين

تعقيدات من ميلان ويوفنتوس على تشيلسي لضم هيجواين. تعرف على التفاصيل

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي صعوبات في إتمام صفقة التعاقد مع جونزالو هيجواين بسبب ارتباط اللعب بعقد مع يوفنتوس وميلان.

هيجواين انضم على سبيل الإعارة لصفوف ميلان قادمًا من يوفنتوس.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أنّ تشيلسي يود إتمام صفقة هيجواين في أسرع وقت ممكن خوفًا من رحيل ألفارو موراتا.

وأوضحت أنّ الفريق اللندني في حيرة بين يوفنتوس وميلان، فالأخير لا يرغب في التخلي عن اللاعب دون الاستفادة من 18 مليون يورو دفعها لأجل الحصول على خدماته.

أليجري 🗣️ : إذا لم أكن مخطئًا الشخص الذي ألقى بموزة على أوباميانج لا يمكنه أن يدخل لملعب كرة قدم من جديد، في إيطاليا هناك دومًا خوف من أخذ مثل تلك القرارات". 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lIHOdB9dha — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

كما أنّ البيانكونيري يطلب بيع اللاعب بصورة نهائية مقابل مادي مناسب بدلًا من إعارته مجددًا إلى تشيلسي ثم عودته والبحث عن نادي آخر.

وكان ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، أشار إلى أن هيجواين لاعب جيد ولكنّه رفض الحديث عن المفاوضات معه.

هيجواين سبق ولعب مع ساري في نابولي الإيطالي وتألق وقتها وسجل 34 هدفًا في الدوري الإيطالي.