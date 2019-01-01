بوليسيتش: لا يمكن مقارنتي بهازارد

كريستيان بوليسيتش نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلسي الجديد يرفض مقارنته بالنجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب البلوز السابق.

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رفض اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش أن تتم مقارنته بالبلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق بعد انضمامه لصفوف البلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه سيسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق دون عقد أي مقارنات مع النجم البلجيكي.

لو وُضع تصنيف لأفضل 5 مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي فسيكون دروجبا أحدهم بكل تأكيد 👌💫pic.twitter.com/Iskm2Xg734 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وقال بوليسيتش: "أنا لست هنا لتتم مقارنتي بإيدن هازارد، بكل وضوح هو لاعب مذهل وقام بالكثير من أجل هذا النادي كما رأينا في الموسم الماضي وكل المواسم السابقة".

وأضاف: "بالنسبة لي لقد جئت لهنا فقط لأقوم بتقديم أفضل ما لدي، وأكون ما أنا عليه في الأساس، وأثبت نفسي وأقدم ما في وسعي لمساعدة هذا الفريق".

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وأكمل: "في الوقت الحالي سأقدم كل ما في وسعي خلال تدريبات الفريق، وبعد ذلك أريد أن يكون لي تأثير كبير في الملعب، لأساعد الفريق في كل شيء بوسعي".

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ ٢٠ عامًا كان قد انضم لصفوف تشيلسي قادمًا من بروسيا دورتموند قبل عقوبة البلوز الخاصة بالمنع من تسجيل اللاعبين.