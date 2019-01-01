دوري أبطال أوروبا

ويليان يصل لرقم رونالدينيو في دوري أبطال أوروبا

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إحصائية غير متوقعة للنجم البرازيلي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح الجناح البرازيلي ويليان، في معادلة رقم أسطورة بلاده رونالدينيو في بطولة دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته.

نجم تشيلسي تمكن من مساعدة فريقه على تخطي ليل الفرنسي في دور المجموعات لدوري أبطال، بالمواجهة التي انتهت بتفوق البلوز بنتيجة 2/1.

تامي أبراهام أحرز الهدف الأول لتشيلسي، قبل تعادل ليل لفيكتور أوزيمين، ليسجل ويليان هدف الفوز في الدقيقة 78.

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هدف البرازيلي جعله يصل لرقم رونالدينيو بإحراز 18 هدف في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

وأما أبراهام فأصبح ثاني لاعب إنجليزي يسجل في عيد ميلاده بالمسابقة، بعد رحيم سترلينج في بوروسيا مونشنجلادباخ عام 2015.

يذكر أن الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 3 نقاط في المركز الثاني بمجموعته، مقابل 0 لصالح ليل و6 لأياكس أمستردام المتصدر.

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