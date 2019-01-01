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تشيلسي - بالاك يقترب من الحصول على منصب في جهاز لامبارد

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مايكل بالاك سيساعد مدرب تشيلسي الجديد فرانك لامبارد حسب سكاي ألمانيا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

ذكرت سكاي ألمانيا أن أسطورة كرة القدم الألمانية مايكل بالاك سيكون له منصب في الجهاز الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي.

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وكانت المصادر الصحفية في إنجلترا قد أجمعت على أن إعلان فرانك لامبارد كمدرب جديد للبلوز مسألة وقت لا أكثر.

وفي الوقت الذي بدأ فيه لامبارد في البحث عن معاونيه في الجهاز الفني، يبدو أن مايكل بالاك سيكون أول خياراته.

وحسب سكاي ألمانيا فإن الخيار قد وقع من قبل إدارة تشيلسي على مايكل بالاك ليكون أحد أفراد الجهاز الفني الجديد للفريق.

ولم يخض مايكل بالاك أي تجربة تدريبية بعد اعتزاله، ولكن مزاملته للامبارد في تشيلسي جعلته خيارًا بارزًا للمدرب المنتظر.

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يذكر أن تشيلسي قد حقق لقب الدوري الأوروبي خلال الموسم المنصرم بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي بات مدربًا ليوفنتوس.

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