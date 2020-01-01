لامبارد: تأثرنا برحيل هازارد وعلينا الرد على خسارة بايرن

يؤمن أن السباق مفتوح أمام الجميع للمنافسة على الأربعة الكبار

يؤمن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ، أن سباق المنافسة على الأربعة الكبار مازال مفتوحاً، قبل 11 جولة على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز .

تشيلسي يحل ضيفاً على بورنموث غداً السبت، بالجولة 28 من المسابقة، طمحاً في تعزيز موقعه بالمركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج والتعافي من الخسارة 3/0 أمام بايرن بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد عن انطباعه قبل هذه المواجهة:"عندما تنظر حولك تجد الموقف في غاية الصعوبة، مانشستر يونايتد في حالة قوية وأنفقوا الأموال في الصيف، نفس الأمر لتوتنهام، ولا يمكن استبعاد أرسنال وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد".

المزيد من الفرق

وأضاف:"يجب علينا احترام الجميع لأنهم فرق قوية، أمامنا طريق طويل من أجل القتال على المركز الرابع، والسباق مفتوح لأكثر من فريق".

رد الفعل بعد الخسارة من بايرن:"سنرى غداً ما سيفعله الفريق، الجميع ظهر بحالة جيدة بالتدريبات، المباراة كانت صعبة وفتحت أعيننا على العديد من الأمور الهامة، وبشكل عام كانت درساً للاعبين".

الغيابات:"كريستيان بوليسيتش يعاني من إصابة وكذلك نجولو كانتي وهودسون أودوي، نحاول أيضاً البحث عن حلول لمشكلة تامي أبراهام المصاب هو الآخر".

لوفتس تشيك:"سيكون بتشكيل الغد، الأمر سيعني الكثير له لأن أي لاعب يكره الإصابة لفترة طويلة، وبالنسبة لي أعتبره أحد أفضل المواهب الإنجليزية بخط الوسط".

العلاقة مع كيبا:"جيدة جداً، لا يمكنك إسعاد كل لاعب، لكنه يتمتع باحترافية كبيرة، وكل لاعب مسؤول عن قراراته، كاباييرو يتدرب جيداً ويؤدي بشكل مميز وهذا المعيار هو الوحيد لقراري".

عدم الإنفاق:"لم نستطع التحكم في عقوبة الحظر من ضم لاعبين جدد، فقدنا أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهو إيدين هازارد، ولكن نبذل كل ما لدينا للتحسن".

تحدثه مع جوزيه مورينيو بعد مباراة توتنهام:"لم أتحدث معه وقتها ولكني أتوقع تواجده ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم".

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تقنية الفيديو:" يجب إجراء بعض التغييرات على هذه التقنية، كان يجب على الحكم الذهاب للشاشة من أجل رؤية اللعبة أمام مانشستر يونايتد، كانت بطاقة حمراء صحيحة، ولم تكن حاجة للفيديو لرؤية كرة لو سيلسو بمباراة توتنهام".

فيروس كورونا:"النادي يتبع البروتوكول الواضح من الدولة بشأن هذه القضية، ولا يوجد أي تحديثات أخرى من المتحدث الرسمي حتى الآن".

ويلعب تشيلسي ضد بورنموث، وهو في المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس، وبفارق شاسع عن ليفربول الأول بـ79 نقطة.