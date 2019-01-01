تشيلسي يستهدف التعاقد مع يوسف عطال

لإعجاب المدرب فرانك لامبارد بالدولي الجزائري

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يخطط فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

تشيلسي يعاني من عقوبة الحظر بعدم ضم لاعبين جدد على مدار الموسم الحالي، بسبب خرقه للوائح الفيفا بتسجيل المواهب الشابة.

إدارة النادي الإنجليزي تحاول بكامل قوتها، من أجل تخفيض العقوبة لتقتصر العقوبة على الميركاتو الصيفي الماضي، حتى يتمكن من إنعاش صفوفه.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن الجزائري يوسف عطال، يعتبر من أهم العناصر التي يرغب لامبارد في ضمها.

ويأتي ذلك لاقتناعه الشديد بنجم نيس الفرنسي، وقدراته على أداء الواجبات الهجومية والدفاعية بمركز الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن تصل قيمة انتقال اللاعب من نيس إلى تشيلسي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

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وفي حالة الفشل في ضمه بالشتاء، سيعود البلوز بمحاولة جديدة الصيف القادم للتعاقد مع الدولي الجزائري.

يذكر أن عطال شارك مع نيس في 29 مباراة الموسم الماضي، ولعب مع منتخب بلاده 13 مباراة، وتوج مؤخراً بكأس الأمم الإفريقية حيث أصيب ببداية البطولة.