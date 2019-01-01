كريستال بالاس يتمسك ببقاء زاها

الأنباء مستمرة حول رغبة اللاعب في الرحيل بسوق الانتقالات الشتوي

أصر روي هودسون مدرب كريستال بالاس، على رغبته في استمرار الجناح الإيفواري ويلفريد زاها مع الفريق، لما بعد سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

زاها تقدم بطلب انتقال رسمي للنادي الإنجليزي الصيف الماضي من أجل الرحيل، ولكنه فشل في مغادرة بالاس، رغم تلقيه بعض العروض من أرسنال وإيفرتون.

التكهنات عادت لتطفو على السطح مرة أخرى مع اقتراب يناير المقبل، وسط أنباء متزايدة حول رغبة تشيلسي في الحصول على خدمات صاحب الـ27 سنة.

وقال هودسون عن هذه الأنباء:"زاها ليس للبيع ولا أحتاج لأي ضمانات من إدارة النادي لأننا نبذل كل ما لدينا للحفاظ عليه".

وأضاف:"أي ضمانات يمكنني تقديمها في الوقت الحالي؟ كل ما يمكنني قوله أن النادي ليس مستعداً لبيعه في يناير".

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وتابع:"بكل تأكيد نحن لا نعلم ما قد يحدث في المستقبل، قد تأتي بعض العروض الكبيرة التي تجبر إدارة النادي على مناقشتها بجدية كاملة".

يذكر أن زاها لا يعيش أفضل مستوياته مع كريستال بالاس هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين فقط في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.