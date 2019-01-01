تشيك يحلم بإنهاء مسيرته بالفوز ببطولة الدوري الأوروبي

تعرف على تصريحات تشيك بعد إقصاء رين من اليوربا ليج

أكد بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، أنّه يحلم بتحقيق بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري رفقة الجانرز وذلك عقب إقصاء رين من ثمن النهائي.

أرسنال حوّل خسارته في الذهاب بثلاثية لهدف إلى فوز في الإياب بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى ربع نهائي اليوربا ليج.

وقال تشيك في تصريحات للموقع الرسمي لأرسنال: "حلمي مستمر، أود أن أنهي مسيرتي الكروية آخر الموسم بتحقيق بطولة".

وتابع: "ما قدمناه في مباراة رين يؤكد أنّ هذا الفريق لديه القدرة على المنافسة، ونزلنا اللقاء بهدف تقديم مستوى رائع ومحاولة الفوز. أحيانًا نلعب بمستوى مميز ولا نكون محظوظين".

حارس تشيلسي السابق أشار إلى أن نتيجة الذهاب (3-1) كانت خادعة لأن الفريق احتاج للفوز بثنائية وكان يخشى أي هدف يقصيه من البطولة وحتى بعد الثالث لو تلقى ستصل المباراة لوقت إضافي.

واختتم: "سعيد بما قدمه بيير إيميريك أوباميان وتسجيله هدفين في المباراة. لقد كان هامًا للفريق في الأوقات الحاسمة".

قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي تُقام في نيون السويسرية مساء اليوم، الجمعة.