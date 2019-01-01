تشيك: لم نكن لنسجل هدفًا ضد باتي ولو استمرت المباراة ساعات

بيتر تشيك ينتقد أداء ارسنال الهجومي أمام باتي في الدوري الأوروبي

انتقد بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال الإنجليزي، الأسلوب الهجومي الذي لعب به فريقه ضد باتي يورسورف في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

أرسنال خسر بهدف نظيف خارج ملعبه في مباراة شهدت طرد ألكسندر لاكازيت.

وقال تشيك في تصريحات صحفية: "لقد حاولنا اللعب بصورة جيدة لكننا لم نتمكن من التسجيل واستغلوا هم فرصة ليحرزوا هدفًا لكن لا تزال هناك مباراة في الإياب".

وتابع: "من الجيد أننا نخوض مباراتين في هذه البطولة لأن هناك دائمًا فرصة للتعويض".

حارس الجانرز أكد أنّ الفريق لم يمتلك الصلابة الهجومية بما يكفي ولو استمر للعب بالطريقة ذاتها لفترة طويلة لما أحرز أي هدف.

أرسنال لن يخوض أي مباراة قبل مواجهة باتي في الإياب يوم الخميس المقبل بعد توديعه كأس الاتحاد.