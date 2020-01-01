تشيك: لعبت مع تشيلسي بكتفين مصابين

بيتر تشيك نجم تشيلسي المعتزل يكشف عن مشاركته رفقة البلوز لمدة موسمين بإصابات مختلفة.

كشف النجم التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى فريق تشيلسي عن خوضه أول موسم له في صفوف البلوز وهو يعاني من إصابة في الكتف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشيك وأكد خلالها أن ما مر به من ألم كان كبيرًا عليه، وبالرغم من ذلك لم يفصح عنه بشكل علني.

وأوضح تشيك في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي لتشيلسي، أنه كان يريد الخضوع لعملية جراحية لكنه كان يخشى الغياب عن كأس العالم.

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وقال تشيك: "هناك بعض الأمور التي لم أتحدث عنها أبدًا ولم يعرفها أي شخص في ذلك الوقت، في منتصف موسمي الأول مع تشيلسي كنت أعني من كسر في الكتف، وأنهيت الموسم به".

وأضاف: "شعرت أنني سأكون بخير في الصيف وأن كتفي سيتعافى، في الموسم الثاني تعرضت لمشكلة كبيرة الكتف الآخر، وقمت بالأمر نفسه ولعبت وأنا أعاني من إصابة في الكتفين".

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وأكمل: "كنت أحاول أن أقلل من الألم الذي أشعر به خلال التدريبات والمباريات، فكرت أن أخضع لعملية جراحية لكنني لم أكن أريد أن أخسر مشاركتي في كأس العالم بألمانيا، فلم يكن هناك أي شخص يعرف كم أحتاج من الوقت حتى أعود".

وأنهى تصريحاته: "بعد كأس العالم خضعت للجراحة وعدت سريعًا وكنت أستمتع بخوض المباريات دون الشعور بذلك الألم".

جدير بالذكر أن تشيك كان قد خاض 494 مباراة في صفوف تشيلسي خرج خلالهم بـ 228 مرة بشباك نظيفة، وتلقى 393 هدفًا في كل البطولات.