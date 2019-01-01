تشيك: لست نادمًا على مسيرتي وأرسنال سيعود أقوى

تعرف على تصريحات تشيك بعد فوز تشيلسي على أرسنال في الدوري الأوروبي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد بيتر تشيك، حارس أرسنال، أنّه فخور بما قدمه في مسيرته الكروية حتى بعد خروجه في آخر موسم دون حصد أي لقب مؤكدًا قدرة الجانرز على العودة.

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وقال تشيك في تصريحات عقب المباراة: "أنا فخور بما قدمته في مسيرتي الكروية، لقد كانت مباراة صعبة لأنّه الأخيرة لي وكذلك نهائي لبطولة قارية".

وتابع: "حاولت تقديم أفضل ما لديّ وأعتقد أنني قدمت كل ما أستطيع لأجل الفريق، وحينما أنظر إلى ما حققته في السنوات الماضية فلا أشعر بالندم مطلقًا ولكني فقط مستاء للخروج بالموسم الحالي دون ألقاب".

في غفلة من الجميع 😅

هذا الكرواتي يتوّج بالقب الأوروبي الثالث في العام الثالث على التوالي ✨



▪️2 دوري أبطال رفقة ريال مدريد

▪️الدوري الأوروبي رفقة تشيلسي #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/BRyEpACSKp

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

صاحب الـ 37 عامًا أكد أنّ أرسنال قدّم موسمًا جيدًا واستحق الخروج بلقب على أقل تقدير بعد الأداء الرائع خلال الفترة الماضية.

وأردف: "ربما يخرج البعض لينتقد أرسنال ويقول إننا خرجنا دون ألقاب، ولكني واثق بالقدرة على استمرار الجانرز في تقديم الأفضل والعودة بصورة أقوى الموسم المقبل".

واختتم: "حتى 30 يونيو أنا لاعب لصفوف أرسنال. لقد حلمت طوال هذه الفترة برفع الكأس ولا يمكنني تخيل أننا خسرناها".

جدير بالذكر أنّ تشيك قد ينضم إلى تشيلسي في الموسم المقبل للعمل في منصب إداري بالفريق.